Чемпіон Біатлон

Важко витримувати навантаження: Борковський оцінив дебютний сезон на Кубку світу

Сергій Шаховець — 16 березня 2026, 18:35
Богдан Борковський
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Богдан Борковський оцінив виступ у дебютному для себе сезоні Кубку світу.

Слова 21-річного спортсмена цитує сайт biathlon.com.ua.

Біатлоніст відзначив, що сезон видався для нього складним через більші навантаження. У щільному графіку змагань складно підтримувати форму.

"Насправді важко себе самому оцінити, тому що фізичний стан такий, що доволі складно бігати, відчувається втома, набагато гірше йде відновлення. Тому що у мене цей сезон є першим на Кубку світу, це доволі непросто витримувати все фізично, а також емоційно, тому що зараз явно результати гірші, ніж на початку сезону. Все ж таки воно відкладається в голові, тримається там все, а хочеться щось покращити, але не завжди все виходить", – розповів Борковський.

Біатлоніст зауважив, що не був вдома вже пів року. Тож з нетерпінням очікує повернення на Батьківщину, щоб відпочити після виснажливого сезону.

"Хочу вже дотриматися до кінця сезону, провести якомога краще заключні гонки і повернутися в Україну, тому що вдома я вже не був пів року. Хочеться вже трішки відпочити, щоб потім з новими силами повернутися в біатлон і продовжувати підготовку, тому що є ще куди зростати. Ми будемо намагатися прогресувати і прикладати якомога більше зусиль", – сказав Борковський.

Зазначимо, що на етапі в Отепя Борковський взяв участь у двох гонках. У спринті він фінішував 76-м, а у сингл-міксті разом з Анастасією Меркушиною посів 9 місце.

Дев'ятий етап Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені триватиме з 19 по 22 березня. У програмі змагань спринти, персьюти та масстарти.

