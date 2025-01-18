Борковський – про бронзу Універсіади у спринті: Не допрацював, треба більше концентрації

Український біатлоніст Богдан Борковський, який здобув бронзову нагороду у спринті на Всесвітній Універсіаді в Італії, прокоментував свій виступ.

Слова українського біатлоніста наводить Physportmedia.

"Взагалі, спринт мені як дисципліна підходить - 10 кілометрів, два вогневих рубежі. Як на мене, в ньому легше змагатись. Свій виступ можу оцінити на 8-9 балів. Адже можна було краще, особливо на стрільбі стоячи".

Комітет фізичного виховання та спорту МОН України

Богдан Борковський також вважає, що поборотись за медаль вищого гатунку завадили неоптимальні фізичні кондиції.

"Дещо незадоволений своїм фізичним станом, можна було б і краще попрацювати. Будемо розбиратись ыз тренером, але думаю, що буде краще й краще далі. Попереду чемпіонат Європи серед юніорів, буду намагатись продемонструвати гарні результати для країни й для себе", – сказав студент Сумського державного університету.

20-річний атлет зазначив, що для перемоги в спринті варто було стріляти без хиб.

"До вогневих рубежів підходив спокійно, сьогодні не було тремору. На стійці треба було або швидше спрацювати, або ж відкласти постріл – буду з тренером проговорювати цей момент. Але точно недопрацював, треба більше концентрації. Конкуренція тут є, тому треба працювати "в нуль", – підсумував Борковський.

Нагадаємо, на Універсіаді-2025 Богдан Борковський здобув дві медалі: золото в короткій індивідуальній гонці та бронзу у спринті.

Для України це четверта нагорода загалом у біатлоні на Універсіаді в Турині. Також раніше Дарина Чалик здобула бронзу в жіночій короткій індивідуальній гонці, а Олександра Меркушина та Сергій Супрун стали чемпіонами студентських Ігор у сингл-міксті.

Далі у програмі біатлонних змагань студентських Ігор 2025 року заплановані гонки переслідування та масстарти.