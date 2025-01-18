Борковський – про бронзу Універсіади у спринті: Не допрацював, треба більше концентрації
Український біатлоніст Богдан Борковський, який здобув бронзову нагороду у спринті на Всесвітній Універсіаді в Італії, прокоментував свій виступ.
Слова українського біатлоніста наводить Physportmedia.
"Взагалі, спринт мені як дисципліна підходить - 10 кілометрів, два вогневих рубежі. Як на мене, в ньому легше змагатись. Свій виступ можу оцінити на 8-9 балів. Адже можна було краще, особливо на стрільбі стоячи".
Богдан Борковський також вважає, що поборотись за медаль вищого гатунку завадили неоптимальні фізичні кондиції.
"Дещо незадоволений своїм фізичним станом, можна було б і краще попрацювати. Будемо розбиратись ыз тренером, але думаю, що буде краще й краще далі. Попереду чемпіонат Європи серед юніорів, буду намагатись продемонструвати гарні результати для країни й для себе", – сказав студент Сумського державного університету.
20-річний атлет зазначив, що для перемоги в спринті варто було стріляти без хиб.
"До вогневих рубежів підходив спокійно, сьогодні не було тремору. На стійці треба було або швидше спрацювати, або ж відкласти постріл – буду з тренером проговорювати цей момент. Але точно недопрацював, треба більше концентрації. Конкуренція тут є, тому треба працювати "в нуль", – підсумував Борковський.
Нагадаємо, на Універсіаді-2025 Богдан Борковський здобув дві медалі: золото в короткій індивідуальній гонці та бронзу у спринті.
Для України це четверта нагорода загалом у біатлоні на Універсіаді в Турині. Також раніше Дарина Чалик здобула бронзу в жіночій короткій індивідуальній гонці, а Олександра Меркушина та Сергій Супрун стали чемпіонами студентських Ігор у сингл-міксті.
Далі у програмі біатлонних змагань студентських Ігор 2025 року заплановані гонки переслідування та масстарти.