Відомий словенський біатлоніст завершив кар'єру у 26 років

26-річний біатлоніст збірної Словенії Антон Відмар вирішив завершити кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Словенії.

Спортсмен провів 109 гонок на Кубку світу. Його особистим найкращим результатом стало 15 місце у спринті у березні 2023 року на етапі Кубку світу в норвезькому Голменколлені.

Тим часом збірна Словенії без Відмара вже розпочала підготовку до нового сезону під керівництвом італійського фахівця Арміна Аухенталлера. Останній, нагадаємо, міг очолити команду України.

Асистентом головного тренера працює Рок Тршан, колишній напарник Відмара. Після завершення кар'єри Тршан отримав посаду у тренерському штабі.