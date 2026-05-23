Усі розділи
Ексворотар Ліверпуля оголосив про завершення кар’єри

Олег Дідух — 23 травня 2026, 10:48
Відомий іспанський голкіпер Бетіса Адріан ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 39 років.

Про це повідомляє пресслужба, його колишнього клубу, Ліверпуля.

Прощальним для Адріана стане матч 38 туру Ла Ліги проти Леванте, який відбудеться у суботу, 23 травня (початок – о 22:00 за київським часом).

Адріан відомий, перш за все, роллю дублера Аліссона Беккера в Ліверпулі в 2019 – 2024 роках. Також, окрім Бетіса, виступав за Алькалу, Утреру та Вест Гем. Із Ліверпулем по одному разу вигравав АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, а також Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Раніше про завершення кар'єри оголосив легендарний німецький нападник Лукас Подольскі, останнім клубом якого став польський Гурнік Забже.

