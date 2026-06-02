Срібна призерка Олімпіади та чемпіонату світу оголосила про завершення кар’єри

Відома австрійська гірськолижниця Мір'ям Пухнер ухвалила рішення завершити спортивну кар'єру в віці 34 років.

Про це повідомила сама спортсменка на особистій сторінці в Інстаграмі.

Пухнер дебютувала на Кубку світу ще у сезоні-2013/14. Сумарно здобула 2 перемоги та 9 разів піднімалася на подіум у особистих гонках Кубку світу.

Головними успіхами у кар'єрі Пухнер є срібні нагороди Олімпіади-2022 у супергіганті та чемпіонаті світу 2025 року в швидкісному спуску. На Іграх-2026 Мір'ям посіла 11 місце в швидкісному спуску, зійшла з дистанції супергіганту та стала 14-ю в командній комбінації разом із Лізою Хьорхагер.

Нагадаємо, ще наприкінці минулого зимового сезону про завершення кар'єри оголосила Ілка Штухец.