Колишній захисник Баварії та збірної Бразилії завершив кар’єру

Відомий бразильський центральний захисник Данте ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 42 років.

Про це повідомляє пресслужба Ліги 1.

Останнім клубом у кар'єрі Данте стала Ніцца, кольори якої він захищав з 2016 року. Найбільше відомий за виступами з Баварію в 2012 – 2015 роках.

Також захищав кольори Жувентуде, Лілля, Шарлеруа, Стандарда, Боруссії Менхенгладбах і Вольфсбурга. В 2013 – 2014 роках провів 13 матчів за збірну Бразилії та відзначився у них 2 забитими голами.

У складі національної команди виграв Кубок конфедерацій-2013 та брав участь у чемпіонаті світу-2014. Єдиним матчем на домашньому мундіалі для нього став півфінал проти Німеччини, який Бразилія програла 1:7.

