Дякую, футбол: чемпіон Європи оголосив про завершення кар'єри

42-річний центральний захисник Жозе Фонте завершив кар'єру.

Про це він оголосив на своїй сторінці в інстаграмі.

Португалець в останньому сезоні допоміг Каса Піа зберегти прописку у Прімейра-лізі, тож повісив бутси на цвях на позитивній ноті.

"Сьогодні – 882-й матч. Останній. Нічого не давалося легко. Усе було завойовано. Дякую всім, хто допоміг хлопчику з Пенафіеля здійснити його найбільшу мрію: стати футболістом. Це були 24 роки. Чотири країни, кілька клубів, одна національна збірна. Я піднімав трофеї, навіть чемпіонат Європи та Лігу націй за свою країну. Але те, що залишається – це не медалі, а люди. Вічна вдячність моїм батькам і братові, бо вони були зі мною з першого дня. Моїй дружині, моєму орієнтиру. Моїм дітям, за вихідні, які я в них відібрав. Усій родині. З усіх клубів, у яких я грав, я щось виніс із собою. Дякую всім моїм колегам, тренерам і персоналу. І нарешті, Каса Піа, де я зустрів надзвичайну команду – сьогодні ми знову разом. А вам, вболівальники… я ношу вас у своєму серці. ДЯКУЮ, ФУТБОЛ", – написав Фонте.

Зазначимо, що протягом кар'єри Жозе грав за Брагу, Лілль, Далянь Про, Вест Гем, Саутгемптон, Крістал Пелес, Ештрелу Амадору, Пасуш де Феррейру, Бенфіку, Віторію Сетубал і Фелгейраш. Загалом він виграв шість трофеїв, зокрема, ставав чемпіоном Франції.

У складі збірної Португалії Фонте провів 50 матчів. Він тріумфував з нею на Євро-2016 та в Лізі націй-2019.

Нагадаємо, що напередодні повісив бутси на цвях Сесар Аспілікуета. Останній сезон у кар'єрі легенда Челсі провів у складі Севільї.