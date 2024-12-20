Дмитренко: Після тренування відчула біль у горлі

Українська біатлоністка Христина Дмитренко зізналась, що виступала у спринті на третьому етапі Кубку світу в французькому Ансі з болем у горлі.

Спортсменку цитує Український біатлон.

"Після вчорашнього тренування я відчула біль у горлі, сьогодні він також присутній, але все таки вирішила стартувати. Завтра, якщо все буде добре із самопочуттям, буду боротися за вищі позиції. На другій стрільбі не зайшло півкулі, для мене цей промах був неочікуваний, тому наступні постріли робила обережно", – заявила біатлоністка.

Нагадаємо, Дмитренко з одним штрафним колом посіла у спринті 22 місце. Інша українка, Юлія Джима, стала четвертою.

У суботу, 21 грудня у жінок відбудеться гонка переслідування, початок – о 15:45 за київським часом.