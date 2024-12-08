Підручний: Важко боротися за високі місця з п'ятьма промахами

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний залишився незадоволеним своєю стрільбою у масстарті, який закривав перший етап Кубку світу-2024/25.

Слова українського спортсмена наводить Суспільне.

Підручний побував на п'яти штрафних колах, які призвели до 24-го місця на фініші гонки в Контіолахті.

"Звичайно, п'ять промахів для Кубку світу – надто багато, важко боротися за високі місця. Радий, що на трасі зміг боротися, непоганий хід показував. Але жодного чистого рубежу – це погано. Не знаю, з чим це пов'язано, може хвилювання після спринту, що не зміг зібратися чітко на стрільбу. Хоча перед спринтом жодних проблем зі стрільбою не було – сподіваюся, що через декілька днів зможу виправити помилки", – сказав Дмитро.

33-річний українець відмовився оцінювати перший етап змагань, наголосивши на потребі вдосконалювати стрільбу.

"Рано робити висновки по одному етапу. Хотілося б зробити висновки бодай по триместру. Є позитив, є негатив, як ось стрільба в цих двох останніх гонках. Радує, що з гонки до гонки додаю, у масстарті почувався краще, ніж у попередніх гонках. Гадаю, що це результат об'ємної роботи, яка була виконана. Загалом відчуття після гонок хороше, це один з позитивів. А негатив – посипалася стрільба в двох останніх гонках, це треба виправити".

Нагадаємо, що другий етап Кубку світу пройде в австрійському Гохфільцені.

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