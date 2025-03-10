Тищенко: Понад хвилина програшу на етапі – це забагато

Біатлоніст збірної України Артем Тищенко ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував здобуття бронзової медалі в чоловічій естафеті на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.

"Хвилювання завжди присутнє, перед будь-якою гонкою, але сьогодні воно було особливим. Я не знав, чого очікувати від себе, від свого етапу, тому дуже сильно хвилювався. Пристрілка була нервовою через вітер. Дуже важкі були погодні умови, особливо на стрільбі стоячи. На пристрілці важко було пристрілятися і зрозуміти, де ти знаходишся. Бо коли вітер дує, наче поправку треба коротити, а воно не сильно зміщується. Тому не було впевненості перед гонкою після пристрілки".

Попри здобуття медалі, Тищенко не повністю задоволений своїм виступом, оскільки він передав естафету Віталію Мандзину 9-м, із відставанням у понад хвилину від лідера.

"Своїм виступом не дуже задоволений, бо хотілось менше програти на етапі, адже понад хвилина програшу – це забагато. Єдине, що до шостого місця чи до п'ятого не так критично далеко було. Тому хлопці далі могли боротися за вищі місця. Промахи були через вітер. Коли я прийшов, то на перші два постріли був сильний порив, і тому було дуже важко влучити. Далі вже вітер стих і я зміг закрити запасними патронами мішені.

Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко Getty Images

Дуже нервово було спостерігати за гонкою, коли я вже підійшов у стартове містечко. І там дивився за гонкою, бо коли кричать трибуни, це все дуже емоційно. І дуже сильно переживали всі. Але були впевнені, що Дімон зможе виграти цю високу позицію".

За словами 31-річного спортсмена, для нього ця нагорода є ціннішою, аніж бронзова медаль у сингл-міксті, яку він здобув у січні 2022 року разом із Дар'єю Блашко на етапі Кубку світу в Обергофі.

"Сьогоднішня нагорода була набагато емоційніша за одиночну естафету, бо тут, у Нове-Мєсто, це нереальні відчуття, коли трибуни кричать. Це щось особливе. І особливо, коли у звичайній чоловічій естафеті".

Наступний, передостанній етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці, де відбудуться індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.