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Чемпіон Біатлон

Тищенко: Понад хвилина програшу на етапі – це забагато

Денис Шаховець — 10 березня 2025, 09:20
Тищенко: Понад хвилина програшу на етапі – це забагато
Артем Тищенко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Біатлоніст збірної України Артем Тищенко ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував здобуття бронзової медалі в чоловічій естафеті на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.

"Хвилювання завжди присутнє, перед будь-якою гонкою, але сьогодні воно було особливим. Я не знав, чого очікувати від себе, від свого етапу, тому дуже сильно хвилювався. Пристрілка була нервовою через вітер. Дуже важкі були погодні умови, особливо на стрільбі стоячи. На пристрілці важко було пристрілятися і зрозуміти, де ти знаходишся. Бо коли вітер дує, наче поправку треба коротити, а воно не сильно зміщується. Тому не було впевненості перед гонкою після пристрілки".
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Попри здобуття медалі, Тищенко не повністю задоволений своїм виступом, оскільки він передав естафету Віталію Мандзину 9-м, із відставанням у понад хвилину від лідера.

"Своїм виступом не дуже задоволений, бо хотілось менше програти на етапі, адже понад хвилина програшу – це забагато. Єдине, що до шостого місця чи до п'ятого не так критично далеко було. Тому хлопці далі могли боротися за вищі місця. Промахи були через вітер. Коли я прийшов, то на перші два постріли був сильний порив, і тому було дуже важко влучити. Далі вже вітер стих і я зміг закрити запасними патронами мішені.
Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко
Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко
Getty Images
Дуже нервово було спостерігати за гонкою, коли я вже підійшов у стартове містечко. І там дивився за гонкою, бо коли кричать трибуни, це все дуже емоційно. І дуже сильно переживали всі. Але були впевнені, що Дімон зможе виграти цю високу позицію".

За словами 31-річного спортсмена, для нього ця нагорода є ціннішою, аніж бронзова медаль у сингл-міксті, яку він здобув у січні 2022 року разом із Дар'єю Блашко на етапі Кубку світу в Обергофі.

"Сьогоднішня нагорода була набагато емоційніша за одиночну естафету, бо тут, у Нове-Мєсто, це нереальні відчуття, коли трибуни кричать. Це щось особливе. І особливо, коли у звичайній чоловічій естафеті".

Наступний, передостанній етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці, де відбудуться індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.

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