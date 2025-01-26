Дудченко: Прорив на 22 місця в переслідуванні дає надію перед чемпіонатом світу

Біатлоніст збірної України Антон Дудченко прокоментував 14-те місце в гонці переслідування на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

28-річний спортсмен стартував 36-м, згідно із місцем у спринті, та закрив усі 20 мішеней, що дозволило йому здійснити прорив на 22 позиції.

"Були гарні лижі, плюс вже було краще самопочуття, ніж у спринті й в естафеті. Тому такий результат дає надію перед чемпіонатом світу. Я сподіваюся, що за цю перерву ще трішки відновлюся і вже буду в більш-менш нормальній формі перед чемпіонатом. Плюс сьогодні допомагала гарна стрільба – 4 нулі, і, як казав, гарні лижі. Тому можна було працювати в групі. Сьогоднішнім днем задоволений, якщо порівнювати з тим, що було. Зумів відіграти 22 позиції, вважаю, що це гарний результат", – зазначив Дудченко.

Читайте також : Антгольц. Україна посіла 8 місце у чоловічій естафеті

Також Антон Дудченко, який став одним із двох біатлоністів, що пройшли персьют без промахів, детальніше розповів про боротьбу на останньому колі.

"Останнє коло я розумів, що ззаду велика група, тому в мене просто вже не було ніякої тактики, намагався працювати, скільки є сил відразу на максимум. Не зміг втримати свою позицію, виходив ніби тринадцятий. Потім працював в парі з французом Гігонною. Але все-таки не вистачило мене і на фініші обігнав мене Понсілуома. Але ми всі розуміємо, наскільки сильний це атлет. І який час він показує на лижні на дистанції. Один із найшвидших, напевно".

Зазначимо, що крім Дудченка всі мішені в гонці переслідування закрив лише норвежець Стурла Легрейд, який здобув перемогу.