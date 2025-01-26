Анастасія Меркушина: Було бажання реально допомогти країні та команді

Біатлоністка Анастасія Меркушина ексклюзивно для Чемпіона прокоментувала 6-те місце у жіночій естафеті на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

Україну також представляли Ірина Петренко, Юлія Джима та Христина Дмитренко. Українки змогли уникнути штрафних кіл, використали на чотирьох сім запасних патронів і посіли шосте місце.

"Як я себе почувала на дистанції? Гори... Було досить складно. Але дякую сервісменам, були непогані лижі, було бажання боротися. Звичайно, це естафета, дуже відповідально... Було внутрішнє бажання не виділитися, не зробити щось неймовірне, а реально допомогти країні, допомогти команді. Тому був внутрішньо бойовий настрій. Вдалося підтягнути команду на декілька позицій? Фактично я казала собі: так, страшно, але припини нити й починай працювати. Хотіла зробити все на максимум, але в горах дуже важко, трошки не впоралася з диханням, але, слава Богу, хоч впоралася з етапом", – сказала Анастасія.

Анастасія на вогневих рубежах використала по одному додатковому патрону. Біатлоністка зізналася, що ніколи не буває задоволена собою на всі 100 відсотків, адже тренер радить завжди шукати недоліки, щоб стати ще краще.

"Наш головний тренер завжди наголошує, що ніколи не можна бути задоволеним собою, навіть якщо ти виграєш. Завжди треба шукати місце для покращення. Тому, звичайно, можна було впоратися і зі стрільбою краще, "стрільнути" п'ять із п'яти. Можна було і ходом на спуски краще піти, були моменти, де можна було покращити. Я сподіваюся, навіть впевнена, що я буду працювати над цими моментами далі. Головне – справитися психологічно", – заявила Меркушина.

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Нагадаємо, раніше своїми емоціями від естафети з Чемпіоном поділилася Христина Дмитренко.