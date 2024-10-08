Голланд ще раз зіграє з українцями на березі Атлантики! Збірній України призначили додатковий матч проти Норвегії

Збірна України у вівторок, 8 жовтня, зіграє ще один поєдинок проти Норвегії у Європейській кваліфікації до ЧС-2025. Зустріч розпочнеться о 19.00 за київським часом в іспанському Кадісі.

У відбірній групі є три команди (Україна, Польща, Норвегія). Всі матчі вже зіграні. Але, за інформацією Асоціації пляжного футболу України, міжнародна федерація дещо змінила регламент аби повністю заповнити програму третього ігрового дня, адже решта груп має по чотири учасники. І так, мовляв, буде зручніше рахувати набрані очки для тих хто виходить до 1/8 фіналу.

Україна, нагадаємо, перемогла норвежців з рахунком 8:2 у стартовому матчі, але напередодні поступилася полякам 1:8.

Українці вже оформили перепустку до наступної стадії. Теоретично, якщо сьогодні українці програють норвежцям з гіршою різницею ніж їх перемогли, то можуть опуститися на третє місце. Хоча, це вкрай малоймовірно.

До речі, за збірну Норвегії виступає 26-річний Амунд Голланд, він не має родинних зв’язків з зірковим нападником "Манчестер Сіті".

Кадіс, Іспанія

Європейська кваліфікація до ЧС-2025

Вівторок, 8 жовтня

19:00. Україна – Норвегія

До стадії плейоф виходять перші та другі команди, а також кращі треті. Збірні, що посіли першу позицію в групах зіграють з третіми командами з інших груп, другі гратимуть з другими. Суперник збірної України в плей-оф визначиться сьогодні ввечері.

Перемоги в групах вже здобули Іспанія, Італія, Португалія, Польща та Білорусь.

Зазначимо, згідно з форматом, переможців однієї восьмої розділять на два квартети. Путівки на чемпіонат світу отримають по дві найкращі команди.