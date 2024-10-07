Шляпа надавав по шапці. Україна розгромно програла Польщі у відборі до ЧС-2025

У другому поєдинку європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2025 збірна України під керівництвом Миколи Костенка сенсаційно поступилася полякам, яких очолює досвідчений фахівець Анджей Шляпа. Матч завершився поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 1:8.

Обидві збірні у першому турі добре розім’ялися на норвежцях. Україна перемогла скандинавців із рахунком 8:2, Польща – 6:1. З’ясовувати переможця "тріо" групи судилося в сутичці віч-на-віч.

Початок матчу – бенефіс нашого суперника. Пославський відбив дальній удар від польського візаві. Одразу ж, після вкидання ауту нападник "біло-червоних" не влучив у порожні ворота. Знову удару завдавав воротар суперників на третій хвилині – українців врятувала стійка.

Першу нагоду українці вимучили на 5-й хвилині – дальній удар злету від Левченка відбив голкіпер. А потім страж польських воріт знову наважився на удар – традиційний піщаний рикошет, завдяки якому поляки повели в рахунку. А за хвилину Польща подвоїла перевагу – нескладний удар, але знову піщана зрада у вигляді рикошету. Перед першою перервою "біло-червоні" забили ще й з пенальті, а згодом Кльопец заклепав "бісиклетою" – 0:4.

Другий тайм українці розпочали ударом у поперечину. Поляки примудрились не забити виходячи втрьох на нашого воротаря, але потім скористались помилкою захисту й відзначились у порожніх воротах – 0:5!

Гра не йшла взагалі: брак в передачах та ударах, прості помилки, відсутність агресії та гостроти. А поляки за хвилину до другої перерви забили й вшосте. Після удару зі штрафного м’яча у ворота знову підправив піщаний бугорець.

І лише на початку третьої 12-хвилинки Україна забила гол престижу – капітанові Олегу Зборовському вдався результативний удар у падінні через себе. Але натиснути та відіграти кілька голів українці не спромоглися.

Натомість Польща знову забила з пенальті, а за хвилину до завершення матчу поставила гучну фінальну крапку – 1:8. Незрозуміла поразка та льодяний душ для української збірної в гарячій Андалузії…

Європейська кваліфікація до ЧС-2025

2-й тур. Кадіс, Іспанія

Україна – Польща – 1:8

Попри поразку, збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-кваліфаю з другого місця. Суперник визначиться завтра, 8 жовтня. Згідно з форматом, переможців однієї восьмої розділять на два квартети. Путівки на чемпіонат світу отримають по дві найкращі команди.