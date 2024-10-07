Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Пляжний футбол

Шляпа надавав по шапці. Україна розгромно програла Польщі у відборі до ЧС-2025

Денис Шаховець — 7 жовтня, 15:15
Шляпа надавав по шапці. Україна розгромно програла Польщі у відборі до ЧС-2025
BSWW

У другому поєдинку європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2025 збірна України під керівництвом Миколи Костенка сенсаційно поступилася полякам, яких очолює досвідчений фахівець Анджей Шляпа. Матч завершився поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 1:8.

Обидві збірні у першому турі добре розім’ялися на норвежцях. Україна перемогла скандинавців із рахунком 8:2, Польща – 6:1. З’ясовувати переможця "тріо" групи судилося в сутичці віч-на-віч.

Читайте також :
Голланд не врятував. Україна розбила Норвегію в першому матчі відбору до ЧС-2025

Початок матчу – бенефіс нашого суперника. Пославський відбив дальній удар від польського візаві. Одразу ж, після вкидання ауту нападник "біло-червоних" не влучив у порожні ворота. Знову удару завдавав воротар суперників на третій хвилині – українців врятувала стійка.

Першу нагоду українці вимучили на 5-й хвилині – дальній удар злету від Левченка відбив голкіпер. А потім страж польських воріт знову наважився на удар – традиційний піщаний рикошет, завдяки якому поляки повели в рахунку. А за хвилину Польща подвоїла перевагу – нескладний удар, але знову піщана зрада у вигляді рикошету. Перед першою перервою "біло-червоні" забили ще й з пенальті, а згодом Кльопец заклепав "бісиклетою" – 0:4.

Другий тайм українці розпочали ударом у поперечину. Поляки примудрились не забити виходячи втрьох на нашого воротаря, але потім скористались помилкою захисту й відзначились у порожніх воротах – 0:5!

Гра не йшла взагалі: брак в передачах та ударах, прості помилки, відсутність агресії та гостроти. А поляки за хвилину до другої перерви забили й вшосте. Після удару зі штрафного м’яча у ворота знову підправив піщаний бугорець.

І лише на початку третьої 12-хвилинки Україна забила гол престижу – капітанові Олегу Зборовському вдався результативний удар у падінні через себе. Але натиснути та відіграти кілька голів українці не спромоглися.

Натомість Польща знову забила з пенальті, а за хвилину до завершення матчу поставила гучну фінальну крапку – 1:8. Незрозуміла поразка та льодяний душ для української збірної в гарячій Андалузії…

Європейська кваліфікація до ЧС-2025
2-й тур. Кадіс, Іспанія

Україна – Польща – 1:8

Попри поразку, збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-кваліфаю з другого місця. Суперник визначиться завтра, 8 жовтня. Згідно з форматом, переможців однієї восьмої розділять на два квартети. Путівки на чемпіонат світу отримають по дві найкращі команди.

пляжний футбол Збірна України з пляжного футболу

пляжний футбол

ФІФА запропонує внести футзал та пляжний футбол до програми Олімпійських ігор
Шлях до Вікторії через іспанські піски. Україна починає битву за путівку на ЧС матчем проти команди Голланда
Визначилися суперники збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
Україна втримала перемогу з Чехією і здобула 5-те місце в Суперфіналі Євроліги
Пляжний футбол. В яскравому матчі українки перемагають швейцарок і зіграють за 5 місце

Останні новини