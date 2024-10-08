Україна – Норвегія 1:0: ОНЛАЙН

У вівторок, 8 жовтня, збірна України з пляжного футболу зіграє ще один поєдинок проти Норвегії у відборі до чемпіонату світу 2025.

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Зустріч у межах Європейської кваліфікації Мундіаля відбудеться в іспанському Кадісі та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Відеотрансляція проводиться телеканалом Sport 1. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

12' Перший тайм завершено! Україна веде в рахунку – 1:0. 12' Тимофій Листопад забиває, проте після порушення правил. Взяття воріт не зараховано. 12' Пашко порушує правила. Стандарт для норвежців на останній хвилині першого тайму. 10' Глуцький пробиває вище воріт. 6' Українці контролюють м'яч, проте поки не можуть збільшити рахунок. 3' ГООООЛЛЛЛ!!! Іван Глуцький відкриває рахунок!!! 2' Двічі поспіль Україну рятує каркас воріт! 1' Матч розпочався!

Нагадаємо, минулого тижня збірна України перемогла норвежців з рахунком 8:2. Навіть поразка із різницею у менше ніж 6 голів дозволить "синьо-жовтим" вийти в 1/8 фіналу.