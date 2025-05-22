Не дотерпіли: Україна програла Іспанії у стартовому матчі Євроліги-2025

Першу нагоду у матчі створили українки – Анастасія Кліпаченко пробила у ближній кут. У наступні хвилини активнішими були господарки, але двічі надійно зіграла Анастасія Терех.

На екваторі тайму українки повели в рахунку! Анастасія Кліпаченко, ледь не з власної половини майданчика, наважилася на удар і влучила у дальній кут – 1:0. Іспанки ледь не відновили паритет у наступній атаці, але Терех знову впоралася з ударом суперниці. Втім, згодом господарки таки зрівняли рахунок: після введення м’яча голкіперкою нападниця розвернулася і з рикошетом "прошила" Терех. Наприкінці тайму дальній удар Анастасії Кліпаченко міг знову вивести Україну вперед, але воротарка Іспанії врятувала команду.

Іспанки дуже жваво розпочали другий тайм – врятувала стійка! Перевага господарок за ударами була відчутною – ледь не кожна атака завершувалася ударом, і ще одного разу стійка знову врятувала ворота українок. Попри шалений тиск, українки вистояли. Наприкінці періоду вони провели контратаку і ледь не вийшли вперед – стійка зупинила м’яч після удару юної дебютантки Наталії Чендей. Іспанки знову посилили тиск, і лише сирена на перерву врятувала команду Юрія Клименка.

На початку третього тайму Україна знову виходить уперед! Ірина Дубицька змістилася з флангу в центр і майже з середини піщаного поля пробила точно під стійку – 2:1! Господарки дещо притихли, їхня ігрова перевага зменшилася. Кліпаченко знову пробивала здалеку – м’яч пройшов над поперечкою. У середині тайму Іспанія зрівнює рахунок – 2:2. Кастро, після подачі з кутового, прийняла м’яч, підняла його і завдала ефектного удару "бісіклетою" в кут воріт. Захисниці української збірної дозволили їй занадто багато.

Далі Іспанія влаштувала справжній шквал атак і зрештою вийшла вперед: за півтори хвилини до фінального свистка Хіменес головою зрізає м’яч у ворота – 3:2. А в наступній атаці рахунок стає 4:2. Українки ще мали кілька шансів скоротити відставання, але сил та часу вже не вистачило.

Пляжний футбол. Кадіс. Іспанія

Євроліга-2025. Перший етап

Іспанія – Україна 4:2

Зазначимо, що збірна Іспанії перебуває на першому місці світового рейтингу, а Україна – на другому.

Наступний поєдинок збірна України проведе в п’ятницю 23 травня проти команди Англії. Початок о 17:15 за київським часом. В іншій групі грають збірні Польщі, Чехії та Бельгії.

Цього ж дня перший матч Євроліги проведе і чоловіча збірна України. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Німеччини, матч розпочнеться о 15.45 за київським часом