Не помітили англійок: українки здобули першу перемогу в Євролізі-2025

Жіноча збірна України з пляжного футболу провела другий матч у рамках першого етапу Євроліги-2025. Команда Юрія Клименка розгромила команду Англії з рахунком 5:1.

Українки розпочали матч видовищним голом за участі двох португальських легіонерок. Анастасія Терех вкинула м’яч на Ірину Дубицьку, а та, довго не думаючи, підняла його і з власної половини майданчика зльоту поцілила у ворота!

Суперниці мали кілька нагод відігратися. Нападницю англійок залишили перед воротами на самоті, але головою з близької відстані вона дивом не переправила м’яча у ворота. На останній хвилині тайму українська захисниця головою ледь не відправила м’яча у власні ворота.

На 30-й секунді другого періоду Юлія Костюк подвоїла перевагу. Штрафний удар був не зовсім по прямій, з відносно далекої відстані, але голкіперка «пустила» його під руками – 2:0.

Невдовзі Юлія Костюк у боротьбі виборола м’яч і з другої спроби прошила воротарку – 3:0!

А далі Олександра Скибіна після передачі партнерки по команді зльоту вколотила м’яча під стійку – 4:0. Другий тайм був повністю за підопічними Юрія Клименка.

На третій хвилині заключного періоду англійки один м’яч таки відіграли. А всередині тайму Костюк відзначилася і втретє. Протягнула м’яча майже з центру поля і з лівої пробила точнісінько під стійку – 5:1! Українки спокійно довели поєдинок до впевненої перемоги.

Євроліга-2025. Перший етап

Кадіс. Іспанія

Україна – Англія 5:1

Нагадаємо, у першому матчі українки поступилися іспанкам із рахунком 2:4.

Збірна України ще зіграє стиковий матч з однією з команд іншої групи, у якій виступають Чехія, Польща та Бельгія.