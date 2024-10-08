Майже футзальний сценарій: визначився суперник України у плейоф відбору ЧС-2025

Збірна України зіграє проти національної команди Франції на стадії однієї восьмої фіналу Європейського відбору до ЧС-2025. Матч розпочнеться в середу, 9 жовтня, 11.00 за київським часом.

Французи, як і українці, посіли друге місце у відбірній групі. Перемогли Литву (2:1) та Мальту (13:2), але поступилися Швейцарії 5:9.

У світовому рейтингу Франція посідає 28-му позицію, Україна – на 22-й.

Нагадаємо, Україна на груповому етапі двічі перемогла Норвегію (8:2, 6:2) та поступилася Польщі (1:8).

Європейська кваліфікація до ЧС-2024

1/8 фіналу

Середа, 9 жовтня

Франція – Україна

Білорусь – Литва

Данія – Молдова

Італія – Англія

Швейцарія – Естонія

Іспанія – Бельгія

Португалія – Азербайджан

Польща – Німеччина

Зазначимо, згідно з форматом, переможців однієї восьмої розділять на два квартети. Путівки на чемпіонат світу отримають по дві найкращі команди.