Майже футзальний сценарій: визначився суперник України у плейоф відбору ЧС-2025
Збірна України зіграє проти національної команди Франції на стадії однієї восьмої фіналу Європейського відбору до ЧС-2025. Матч розпочнеться в середу, 9 жовтня, 11.00 за київським часом.
Французи, як і українці, посіли друге місце у відбірній групі. Перемогли Литву (2:1) та Мальту (13:2), але поступилися Швейцарії 5:9.
У світовому рейтингу Франція посідає 28-му позицію, Україна – на 22-й.
Нагадаємо, Україна на груповому етапі двічі перемогла Норвегію (8:2, 6:2) та поступилася Польщі (1:8).
Європейська кваліфікація до ЧС-2024
1/8 фіналу
Середа, 9 жовтня
Франція – Україна
Білорусь – Литва
Данія – Молдова
Італія – Англія
Швейцарія – Естонія
Іспанія – Бельгія
Португалія – Азербайджан
Польща – Німеччина
Зазначимо, згідно з форматом, переможців однієї восьмої розділять на два квартети. Путівки на чемпіонат світу отримають по дві найкращі команди.