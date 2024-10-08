Епічно проти північних! Українці розгромили норвежців у додатковому матчі відбору до ЧС-2025

У завершальному поєдинку групового етапу Європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2025 збірна України перемогла національну команду Норвегії з рахунком 6:2.

Це був другий матч між командами в межах першого групового етапу. У першому підопічні Миколи Костенка здолали скандинавів (8:2), але оскільки в групі F три, а не чотири команди, то організатори вирішили заповнити ігровий день ще одним матчем.

Українці після вчорашньої поразки полякам (1:8) вийшли на пісок зарядженими. Але дві перших нагоди створила Норвегія, і двічі українців рятував каркас воріт. Та першими забили наші хлопці – Іван Глуцький добив м’яч у порожні ворота після затяжної атаки. "Синьо-жовті" контролювали гру, однак подвоїти перевагу в першому періоді не вдалося.

На початку другого тайму Іван Глуцький забив зі штрафного майже з центру поля – допоміг рикошет від піску. А третій м’яч головою ефектно вколотив Тимофій Листопад після точнісінької передачі з рук від голкіпера.

Ближче до другої перерви відзначилися норвежці – реалізували удар зі штрафного. А потім і взагалі заінтригували! Після проходу і передачі Голанда, його партнер по команді вгатив м’яча у ворота – 3:2.Скандинави – не для забави!

У третій 12-хвилинці українці забили вчетверте. Андрій Пашко покрутив опонента й увігнав м’яча в кут. Видихнули! Особливо після класних результативних штрафних ударів від Ігоря Левченка та Андрія Борсука.

У подальшому хлопці феєрили, відточуючи комбінації на матчі плей-оф: Ігор Левченко ледь не нокаутував Голанда, але зі штрафного носій зіркового прізвища схибив! І Осло остаточно скисло...

Європейська кваліфікація до ЧС-2025

3-й тур. Кадіс, Іспанія

Україна – Норвегія – 6:2

Україна вийшла до 1/8 фіналу з другого місця, суперник визначиться сьогодні, 8 жовтня. Зі збірних, які переможуть в одній восьмій, сформують дві групи по 4 команди. Путівки на ЧС-2025 отримають по дві перші команди з цих груп.