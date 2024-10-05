Голланд не врятував. Україна розбила Норвегію в першому матчі відбору до ЧС-2025

У дебютному поєдинку Євро відбору до чемпіонату світу українці перемогли норвежців з рахунком 8:2.

"Синьо-жовті" повели в рахунку вже на 20-й секунді! Андрій Пашко ударом головою замкнув навіс з кутового на дальню стійку.

За декілька хвилин Олег Сіренко вклав на пісок захисника та класно перекинув воротаря – 2:0.

Невдовзі Ігор Левченко лівою в падінні вколотив м’яча під дальню стійку. Далі забивали Глуцький та Зборовський. Норвежці спромоглися на перший гол лише після п’яти пропущених. А потім Левченко оформив дубль - зі штрафного забив шостий! Ще до матчу було відчуття, що Україна легко здолає скандинавів, але щоб так швидко…

В другому таймі Голланд пробив зі штрафного в поперечку. Українці грали занадто впевнено, Голланд створив ще кілька нагод, але рятував Роман Пазенко. За 4 хвилини до перерви Зборовський прикрасив безгольовий тайм видовищною "бісіклетою" з центру поля – 7-1. До речі, він забивав норвежцям ще 10 років тому – тоді Україна здолала нинішнього суперника 7:1.

"Норги" мали добру нагоду забити вдруге – Роман Пазенко відбив пенальті! Але в кінці періоду червоні забили над видовищний гол – в дотик, повітрям пройшли ледь не всю половину поля і завершили атаку гольовим ударом тією ж таки "бісіклетою".

В третій 12-хвилинці відзначився голкіпер Андрій Неруш - лівою вколотив м’яча у ворота з власної половини поля – 8:2!

Україна стартує у відборі впевнено, переконливо та спокійно.

Кадіс, Іспанія

Європейська кваліфікація до ЧС-2025

Україна - Норвегія 8:2

Голи: Пашко (1), Сіренко (4), І. Левченко (5, 10), Глуцький (9), Зборовський (10, 20), Неруш (29) — Гаре (10), Лі (22).

Наступний поєдинок в рамках групового етапу команда Миколи Костенка зіграє 7-го жовтня проти збірної Польщі.