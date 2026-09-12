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Італія – Україна: онлайн-трансляція 1/2 фіналу жіночої Євроліги-2026

Микола Літвінов — 12 вересня 2026, 18:02
Італія – Україна: онлайн-трансляція 1/2 фіналу жіночої Євроліги-2026
УАФ

У суботу, 12 вересня, жіноча збірна України з пляжного футболу проводить поєдинок 1/2 фіналу Євроліги-2026 проти господарок змагань – команди Італії.

Зустріч проходить в італійському місті Віареджо. Трансляція поєдинку доступна на "Чемпіоні". 

Зауважимо, що в паралельному півфіналі Іспанія перемогла Португалію із рахунком 5:2. Таким чином, якщо українки здолають Італію, то будуть протистояти "Фурії Росі" у фінальному матчі. 

Нагадаємо, що у попередньому матчі на турнірі "синьо-жовті" зазнали поразки від Португалії (3:4). А до цього збірна України здобула перемогу над Швейцарією (4:2) в першому турі змагань.  

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