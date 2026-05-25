Україна посіла третє місце в групі на турнірі Beachsoccer Euroleague

Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в групі А турніру Beach Soccer Euroleague 2026, який проходив в іспанському Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.

В останньому турі підопічні Юрія Клименка поступилися Іспанії з рахунком 4:5. За підсумком групового раунду "синьо-жовті" набрали 6 очок з різницею забитих та пропущених м'ячів 12:11.

Beachsoccer Euroleague 2026

Група А, 4 тур

24 травня

Іспанія – Україна 5:4

Україна зберігає шанси на вихід до суперфіналу, який відбудеться у Віареджо (Італія) 8–13 вересня.

Турнірна доля українок залежатиме від господарок суперфіналу, які виступатимуть у групі В. Якщо Італія фінішує у топ-3, тоді до фінальної стадії вийдуть команди, що посіли 1–3 місця у двох групах. Якщо ж італійки завершать груповий турнір поза топ-3, тоді вони виходять до суперфіналу як господарки, а Україні потрібно бути найкращою з команд, що посіли треті місця.

Матчі у групі В відбудуться з 29 липня по 2 серпня у Кишиневі.

Нагадаємо, що національна жіноча збірна України з пляжного футболу здобула "бронзу" Євроліги-2025. У матчі за третє місце "синьо-жовті" у серії пенальті перемогли Польщу.

Раніше повідомлялося, що гравчиня київської Мрії-Сервіт і збірної України Юлія Костюк увійшла до чільної десятки найкращих пляжних футболісток світу за 2025 рік.