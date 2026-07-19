Україна обіграла Італію та вперше в історії виграла Кубок націй з пляжного волейболу
У неділю, 19 липня, відбувся фінал Кубку націй CEV (Nations Cup) з пляжного волейболу, у якому збірна України здобула перемогу над Італією.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
У першій партії Валентина Давидова та Ангеліна Хміль впевнено перемогли дует Клаудія Скамполі / Джада Б'янкі – 2:0 (23:21, 21:17).
Італійки змогли відновити паритет у другому сеті, де Валентина Готтарді в дуеті з Рекою Орсі переграла нашу пару в складі Дар'ї Романюк та Єви Сердюк – 2:1 (21:14, 16:21, 15:8).
У "золотому сеті" Єва Сердюк та Ангеліна Хміль все ж вирвали другу перемогу, що дозволила "синьо-жовтим" вперше в історії тріумфувати на цьому турнірі.
Кубок націй CEV
Жінки, фінал
Україна – Італія 2:1
Валентина Давидова / Ангеліна Хміль (Україна) – Клаудія Скамполі / Джада Б'янкі (Італія) 2:0 (23:21, 21:17)
Єва Сердюк / Дарʼя Романюк (Україна) – Валентина Готтарді / Река Орсі Тот (Італія) 1:2 (14:21, 21:16, 8:15)
Єва Сердюк / Ангеліна Хміль (Україна) – Валентина Готтарді / Клаудія Скамполі (Італія) 1:0 (15:12)
На шляху до золотих нагород українки впевнено пройшли груповий етап та розгромили збірну Словенії у півфіналі з рахунком 2:0.