Жіноча збірна України розгромила Чехію на турнірі Beachsoccer Euroleague

Олександр Булава — 21 травня 2026, 18:35
УАФ

Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу на Beachsoccer Euroleague 2026, який проходить в Ель-Пуерто-де-Санта-Марія (Іспанія).

У матчі другого туру українки переграли команду Чехії. Зустріч завершилась з рахунком 4:1.

Beachsoccer Euroleague 2026
Група А, 1 тур
20 травня

Україна – Чехія 4:1

Напередодні збірна України здобула перемогу з аналогічним рахунком над командою Англії.

До суперфіналу, який пройде у Віареджо (Італія) 8–13 вересня, вийдуть команди, що посядуть 1–3 місця у своїх групах. За перемогу в основний час команда отримує 3 очки, за звитягу в овертаймі — 2, за перемогу в серії пенальті — 1, а поразка очок не приносить.

Розклад матчів жіночої збірної України з пляжного футболу на Beachsoccer Euroleague 2026

  • 23 травня. Україна – Швейцарія
  • 24 травня. Іспанія – Україна

Нагадаємо, що національна жіноча збірна України з пляжного футболу здобула "бронзу" Євроліги-2025. У матчі за третє місце "синьо-жовті" у серії пенальті перемогли Польщу.

Жіноча збірна України з пляжного футболу

