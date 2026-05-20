Збірна України розгромила Англію на турнірі Beachsoccer Euroleague

Олександр Булава — 20 травня 2026, 17:22
УАФ

Жіноча збірна України з пляжного футболу стартувала з перемоги на Beachsoccer Euroleague 2026, який проходить в Ель-Пуерто-де-Санта-Марія (Іспанія).

У матчі першого туру українки виявились сильнішими за Англію. Зустріч завершилась з рахунком 4:1.

Хеттрик в активі Анни Шульги, ще один гол у свій актив записала Анастасія Кліпаченко.

Beachsoccer Euroleague 2026
Група А, 1 тур
20 травня

Україна – Англія 4:1

До суперфіналу, який пройде у Віареджо (Італія) 8–13 вересня, вийдуть команди, що посядуть 1–3 місця у своїх групах. За перемогу в основний час команда отримує 3 очки, за звитягу в овертаймі — 2, за перемогу в серії пенальті — 1, а поразка очок не приносить.

Україна у групі А зустрінеться ще з Іспанією, Швейцарією та Чехією.

Розклад матчів жіночої збірної України з пляжного футболу на Beachsoccer Euroleague 2026

  • 21 травня. Україна – Чехія
  • 23 травня. Україна – Швейцарія
  • 24 травня. Іспанія – Україна

Нагадаємо, що національна жіноча збірна України з пляжного футболу здобула "бронзу" Євроліги-2025. У матчі за третє місце "синьо-жовті" у серії пенальті перемогли Польщу.

Жіноча збірна України з пляжного футболу

