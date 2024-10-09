Франція – Україна: онлайн-трансляція

У середу, 9 жовтня, збірна України з пляжного футболу зіграє проти національної команди Франції у відборі до чемпіонату світу 2025.

Зустріч у межах 1/8 Європейської кваліфікації Мундіаля відбудеться в іспанському Кадісі та розпочнеться об 11:15 за київським часом.

Відеотрансляція проводиться телеканалом Sport 1. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, Україна на груповому етапі двічі перемогла Норвегію (8:2, 6:2) та поступилася Польщі (1:8).