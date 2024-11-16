Україна – Англія: онлайн-трансляція

У суботу, 16 листопада, жіноча збірна України з пляжного футболу завершить виступ у міжнародному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії.

У бронзовому фіналі суперником підопічних Юрія Клименка буде команда Англії. Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Україна – Англія.

Нагадаємо, в другому турі Україна перемогла Англію з рахунком 4:2, проте поразки від Іспанії (1:6) та Бразилії (4:5) не дозволили "синьо-жовтим" вийти в золотий фінал.