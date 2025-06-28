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Медведенко оцінив перспективи Шульги у Бостоні

Андрій Мошкун — 28 червня 2025, 15:08
Медведенко оцінив перспективи Шульги у Бостоні
Станіслав Медведенко
Getty Images

Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко оцінив перспективи Максима Шульги у складі Бостон Селтікс.

Інтерв’ю з Медведенком публікує Sport-express.ua.

"Він має хороший кидок, гарний шутер. Усе буде залежати від напрямку Бостона. Можливо, клуб вибере курс на перебудову, а виглядає так, що вони можуть це зробити. Якщо процес перебудови відбудеться, то в Шульги буде досить непоганий шанс себе проявити. У поточному ж складі на його позиції дуже багато гравців і може бути дуже складно. Імовірно, що при цьому розкладі він і не буде у складі Бостона", – заявив Медведенко.

Також легендарний український баскетболіст порівняв Шульгу із Хейвордом, який свого часу виступав за Селтікс.

"Раніше у Бостоні грав такий баскетболіст, як Гордон Хейворд. Ось якщо у Шульги все складеться і Бостон піде шляхом омолодження, то він може вирости у гравця такого рівня. Інакше – може бути складний шлях. Максим працьовитий хлопець, він це вже довів, тож побачимо", – резюмував Медведенко.

Нагадаємо, що український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року. Це перший за 7 років випадок, коли українця обрано на драфті НБА.

Раніше повідомлялося, що Шульга обрав номер, під яким гратиме за Бостон.

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Станіслав Медведенко

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