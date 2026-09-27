Шульга набрав перші очки за Реал в офіційному матчі: мадридці вирвали перемогу над Унікахою

Український захисник Максим Шульга набрав перші очки за Реал в офіційному матчі.

У дебютній грі в чемпіонаті Іспанії проти Унікахи він записав до активу чотири очки, а мадридці перемогли – 89:87.

Шульга вийшов із лави запасних і провів на майданчику 14 хвилин 2 секунди. Українець реалізував обидва двоочкові кидки, не влучив двічі з-за дуги, зробив 2 підбирання та віддав 3 результативні передачі.

Перед заключною чвертю Реал поступався 65:71, але виграв останню десятихвилинку 24:16 і здобув перемогу з різницею у два очки.

Це другий офіційний матч Шульги за мадридський клуб. Раніше він провів 5 хвилин 4 секунди у півфіналі Суперкубку Євроліги проти Дубая.

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського" клубу в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Він виступатиме за мадридську команду протягом наступних двох сезонів.