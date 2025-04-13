НБА скасувала дискваліфікацію лідера Міннесоти на останній матч регулярного сезону
Зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс зможе допомогти своїй команді в останньому матчі регулярного сезону НБА.
Про це це йдеться на сайті ліги.
Едвардс отримав технічний фол у грі проти Брукліна (117:91) в ніч на 12 квітня після використання ненормативної лексики для скарги на адресу судді.
Цей технічний став для баскетболіста вже 18-м в цьому сезоні. Це призвело до того, що 23-річний захисник мав пропустити останню гру своєї команді в регулярному сезоні.
Але НБА прийняла рішення відмінити цей технічний фол, завдяки чому Едвардс зможе взяти участь в останньому матчі регулярки проти Юти Святослава Михайлюка. Ця зустріч відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 22:30 за київським часом.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, відбудуться останні матчі регулярного сезону за участю всіх 30 команд НБА.