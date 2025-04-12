Рекорд Михайлюка не допоміг Юті переграти Оклахому, Лейкерс розгромили Х'юстон в НБА

У ніч з 11 на 12 квітня відбулась низка матчів передостаннього ігрового дня Національної баскетбольної асоціації.

Особистий рекорд Святослава Михайлюка не допоміг Юті переграти Оклахому – 111:145. 39 очок Луки Дончича допомогли Лейкерс розгромити Х'юстон. Олексій Лень провів весь матч на лаві для запасних.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

12 квітня

Детройт – Мілуокі 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)

Індіана – Орландо 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)

Філадельфія – Атланта 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)

Бостон – Шарлотт 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)

Нью-Йорк – Клівленд 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)

Нью-Орлеан – Маямі 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)

Чикаго – Вашингтон 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)

Даллас – Торонто 124:102 (35:25, 31:13, 30:29, 28:35)

Денвер – Мемфіс 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)

Міннесота – Бруклін 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)

Юта – Оклахома 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)

Портленд – Голден Стейт 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)

Сакраменто – Кліпперс 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)

Фінікс – Сан-Антоніо 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)

Лейкерс – Х'юстон 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)

Раніше повідомлялось, що Міннесота у матчі з Мемфісом встановила рекорд франшизи.