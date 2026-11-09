8 поразка поспіль Юти Михайлюка, Детройт програв Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

Результати матчів НБА за 9 листопада

У ніч проти 9 листопада відбулася ціла порція матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму відкрила перемога Філадельфії над Чикаго, яке не знає приємного смаку звитяг вже 7 ігор поспіль.

Юта Святослава Михайлюка, який за 6 хвилин не запам'ятався результативними діями, програла Міннесоті. Клуб українського баскетболіста зазнав 8-ї поразки поспіль.

Натомість Лейкерс обіграв Детройт завдяки ударній першій чверті, адже у трьох наступних перемагали господарі.

В останньому матчі Сакраменто не зміг здолати Маямі.

НБА – регулярний чемпіонат

9 листопада

Чикаго – Філадельфія 121:127 (33:34, 28:34, 32:31, 28:28)

Детройт – Лейкерс 116:121 (14:38, 34:23, 33:27, 35:33)

Міннесота – Юта 115:100 (28:25, 29:26, 33:27, 25:22)

Даллас – Бруклін 130:93 (33:26, 33:20, 34:25, 30:22)

Мілуокі – Бостон 97:117 (27:25, 18:33, 29:33, 23:26)

Кліпперс – Нью-Орлеан 139:123 (28:28, 39:32, 35:35, 37:28)

Сакраменто – Маямі 108:114 (30:34, 29:34, 22:23, 37:23)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні відбулося ще 7 поєдинків цього сезону НБА-2026/27.