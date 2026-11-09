8 поразка поспіль Юти Михайлюка, Детройт програв Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА
У ніч проти 9 листопада відбулася ціла порція матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Ігрову програму відкрила перемога Філадельфії над Чикаго, яке не знає приємного смаку звитяг вже 7 ігор поспіль.
Юта Святослава Михайлюка, який за 6 хвилин не запам'ятався результативними діями, програла Міннесоті. Клуб українського баскетболіста зазнав 8-ї поразки поспіль.
Натомість Лейкерс обіграв Детройт завдяки ударній першій чверті, адже у трьох наступних перемагали господарі.
В останньому матчі Сакраменто не зміг здолати Маямі.
НБА – регулярний чемпіонат
9 листопада
Чикаго – Філадельфія 121:127 (33:34, 28:34, 32:31, 28:28)
Детройт – Лейкерс 116:121 (14:38, 34:23, 33:27, 35:33)
Міннесота – Юта 115:100 (28:25, 29:26, 33:27, 25:22)
Даллас – Бруклін 130:93 (33:26, 33:20, 34:25, 30:22)
Мілуокі – Бостон 97:117 (27:25, 18:33, 29:33, 23:26)
Кліпперс – Нью-Орлеан 139:123 (28:28, 39:32, 35:35, 37:28)
Сакраменто – Маямі 108:114 (30:34, 29:34, 22:23, 37:23)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні відбулося ще 7 поєдинків цього сезону НБА-2026/27.