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Поразка Філадельфії, розгром від Бостона та чергова поразка Юти в регулярному чемпіонаті НБА

Денис Іваненко — 7 листопада 2026, 08:44
Поразка Філадельфії, розгром від Бостона та чергова поразка Юти в регулярному чемпіонаті НБА
Результати матчів НБА за 7 листопада
Getty Images

У ніч із 6 на 7 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Атланти проти Вашингтона. В ньому підопічні Квіна Снайдера у клатчі утримали непросту перемогу.

Юта Святослава Михайлюка зазнала сьомої поспіль поразки, поступившись Далласу. Українець провів на майданчику майже 14 хвилин, протягом яких записав собі в актив лише одну результативну передачу.

Найбільший розгром оформив Бостон. "Селтікс" переграли Шарлот з різницею у 39 очок.

Також варто відзначити поразку Філадельфії Леброна Джеймса. "Севенті Сікерс" без шансів програли Клівленду, перервавши 5-матчеву переможну серію.

НБА – регулярний чемпіонат
7 листопада

Атланта – Вашингтон 139:132 (28:32, 38:27, 39:35, 34:38)

Шарлот – Бостон 80:119 (20:40, 19:30, 18:26, 23:23)

Клівленд – Філадельфія 119:95 (33:22, 29:32, 29:20, 28:21)

Даллас – Юта 112:100 (26:28, 31:29, 32:19, 23:24)

Мемфіс – Оклахома-Сіті 97:128 (28:35, 21:36, 27:27, 21:30)

Мілуокі – Торонто 107:121 (29:24, 31:27, 27:38, 20:32)

Нью-Орлеан – Міннесота 109:115 (30:27, 21:30, 28:20, 30:38)

Лейкерс – Портленд 124:118 (20:29, 33:31, 34:15, 37:43)

Сакраменто – Сан-Антоніо 109:124 (29:38, 27:37, 24:24, 29:25)

Турнірна таблиця Східної конференції
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Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші два поєдинки.

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