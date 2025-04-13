Скажена інтрига: потенційний розклад плейоф НБА перед останніми матчами сезону

Сьогодні, 13 квітня, відбудеться останній ігровий день регулярного сезону-2024/25 у Національній баскетбольній асоціації.

Матчі проведуть усі 30 команд ліги. Хтось із них уже вибув із боротьби, хтось гарантував собі лідируючі позиції, але не все ясно для учасників плейоф.

Західна конференція

Наприклад, на Заході дуже серйозна інтрига в боротьбі не тільки за перевагу власного майданчика, а й за п’яте чи шосте місце, яке дає пряму путівку в ігри на виліт.

Розклад сил на Заході:

Денверу для збереження четвертої позиції потрібна перемога над Рокетс. "Ракети" своє друге місце не втратять, тому, ймовірно, дозволять пограти резервістам, що значно полегшить задачу для Наггетс.

Кліпперс і Ворріорз, які посідають п’яте і шосте місця, волею календаря зійдуться в дуелі. "Парусники" перемогою точно гарантують собі п’яту сходинку, а якщо Денвер програє, то можуть піднятися й на четверту.

Зазначимо, що клуб із Лос-Анджелеса виграв усі шість квітневих матчів.

"Воїни" навіть після перемоги не піднімуться вище шостого, а ось поразка може відправити найтитулованішу команду останньої декади в зону плейін.

Міннесота прийме Юту Святослава Михайлюка. Мало сумнівів, що вовки програють. Перемога за умови поразки Денвера та Кліпперс може підняти їх аж на четвертий рядок.

Проте якщо команда з Міннеаполіса сенсаційно поступиться Джаз, а Мемфіс здолає Даллас, то Тімбервулвз взагалі скотяться на восьме місце.

All eyes on 4 through 8 in the West with 3 automatic playoff spots still undetermined as we head into Sunday’s regular season finale!



🍿 Nuggets can finish any spot 4-7

🍿 Clippers can finish in spots 4, 5 or 7

🍿 Warriors can finish in 6 or 7 spot

🍿 Timberwolves can finish any… pic.twitter.com/GBKqvOyTur — NBA (@NBA) April 12, 2025

Маверікс треба перемагати Гріззліс, щоб піднятися на 9 позицію. Але це станеться за умови поразки Сакраменто від Фінікса. У будь-якому випадку в першому раунді плейін між собою зіграють саме Даллас і Сакраменто. Лишилося з'ясувати, хто матиме перевагу свого паркету.

Східна конференція

Тут усе простіше. Вже визначилися дві пари плейоф.

Клівленд Кавальєрс (1) – лакі-лузер плейін

Бостон Селтікс (2) – переможець плейін

Нью-Йорк Нікс (3) – Детройт Пістонс (6)

Індіана Пейсерз (4) – Мілвокі Бакс (5)

Сьому позицію собі гарантували гравці Орландо Меджик – цей клуб ризикує вилетіти лише після двох поразок у турнірі плейін.

Символічно, що якщо вони програють Аталанті в останній день регулярного чемпіонату, то саме з Гокс і проведуть матч за сьому сходинку через кілька днів.

Чикаго претендує на восьмий рядок. Для цього треба обіграти Філадельфію і сподіватися на поразку Атланти. Тим не менш, "бики" можуть і опуститися в таблиці. Поразка від Севенті Сіксерз за умови тріумфу Маямі над Вашингтоном означатиме, що саме Гіт будуть господарями в протистоянні з Буллз.

Враховуючи, що плейін грається до однієї перемоги, то власні вболівальники – дуже вагомий козир. Поєдинки плейін пройдуть у період з 15 по 18 квітня.

Плейін – міні-турнір, який визначає останні 2 учасники плейоф в кожній конференції (Західній та Східній).

Формат міні-турніру

Спочатку граються "півфінали":

7 місце vs 8 місце – переможець одразу виходить у плейоф як 7 сіяний.

9 місце vs 10 місце – переможець продовжує боротьбу, а переможений вилітає.

У матчі за 8 місце грає лузер битви між 7 і 8 місцем і тріумфатор дуелі між 9 і 10.

Перший матч плейоф НБА заплановано на 19 квітня, а фінал чемпіонату розпочнеться 5 червня.

Нагадаємо, що минулої ночі Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в межах НБА.