Не оцінив флірту: Дончич грубо відшив у соцмережах зіркову модель

Зірковий новачок Лейкерс Лука Дончич тільки нещодавно перебрався у команду, але вже встиг навести галасу у соцмережах.

Словенський баскетболіст став дуже обговорюваною особою після свого переходу до клубу з Лос-Анджелеса, через що на нього звернули уваги світові селебриті.

Відома модель та бізнесвумен Кім Кардаш'ян своєрідно привітала Дончича в новому клубу, написавши, що хотіла б "вивчити словенську". На це баскетболіст відповів майже відразу, відмовивши жінці фразою: "Ні, благаю, не треба".

Фанати швидко підхопили цю переписку і стали сміятися над Кім через жорстку позицію гравця. Модель не витримала та видалила свій коментар, а разом із тим і відповідь Луки.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого у межах регулярного сезону НБА Лейкерс здобув упевнену перемогу над Ютою Джаз.

Зірковий новачок команди з Лос-Анджелеса Лука Дончич дебютував за команду та набрав 14 очок, 5 підбирань і 4 асисти за 23 хвилини гри.