Лейкерс у дебютній грі Дончича розгромив Юту Михайлюка в НБА

У ніч з 10 на 11 лютого у межах регулярного сезону НБА відбулися 10 матчів.

Зокрема, Лейкерс здобув упевнену перемогу над Ютою Джаз. Зірковий новачок команди з Лос-Анджелеса Лука Дончич дебютував за команду та набрав 14 очок, 5 підбирань і 4 асисти за 23 хвилини гри.

Український гравець Юти Святослав Михайлюк на паркеті не з'являвся.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Леброн Джеймс, який оформив 24 очки, 7 підбирань та 8 передач.

Окрім цього, Сакраменто в овертаймі здобув важку перемогу над колишньою командою Дончича, Далласом. Голден Стейт виявився сильнішим за Мілвокі, а Денвер розгромив Портленд в одному з останніх поєдинків ігрового дня.

НБА – регулярний сезон

11 лютого

Вашингтон – Сан-Антоніо 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)

Клівленд – Міннесота 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29)

Орландо – Атланта 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29)

Бруклін – Шарлот 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)

Маямі – Бостон 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15)

Мілвокі – Голден Стейт 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)

Оклахома-Сіті – Нью-Орлеан 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)

Даллас – Сакраменто 128:129 ОТ (35:27, 26:24, 32:26, 23:29, 12:13)

Денвер – Портленд 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)

Лейкерс – Юта 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)

Нагадаємо, що арбітражна комісія з трьох осіб стала на бік майбутніх власників Міннесоти Тімбервулвз Марка Лора та Алекса Родрігеса в питанні купівлі-продажу з нинішнім власником Гленом Тейлором.