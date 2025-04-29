Найкращий в лізі: Каррі став володарем сезонної нагороди НБА

Зірковий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі був визнаний накращим одноклубником року.

Про це повідомляє сайт НБА.

Нагорода, названа на честь Джека Тваймана та Моріса Стоукса, вручається щорічно, починаючи з сезону-2012/13, гравцеві, якого вважають найкращим товаришем по команді за самовіддану гру, лідерство на майданчику та поза ним, роль наставника та прикладу для наслідування для інших гравців НБА, а також за відданість команді.

The 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year is... Stephen Curry!



Curry receives the honor that recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on and off court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment and dedication to… pic.twitter.com/nLwXeRQxj2 — NBA (@NBA) April 28, 2025

Каррі вперше став лауреатом нагороди найкращого одноклубника. Раніше він вже отримував нагороду за спортивну поведінку (2010/11), якою відзначають гравця, що найкраще втілює ідеали спортивної майстерності на майданчику.

Нагадаємо, що "Шеф" є чотириразовим чемпіоном НБА, дворазовим найціннішим гравцем НБА та рекордсменом ліги за кількістю точних триочкових кидків. Він виграв чотири титули чемпіона НБА, всі у складі Голден Стейт, єдиної франшизи, за яку він виступав.

Раніше стало відомо, що судді визнали свою помилку, яка призвела до поразки Детройта в матчі проти Нью-Йорка.