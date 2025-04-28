Судді визнали свою помилку, яка призвела до поразки Детройта в матчі проти Нью-Йорка

Девід Гатрі, голова бригади арбітрів, яка обслуговувала четвертий матч серії плейоф НБА між Детройтом та Нью-Йорком, визнав результативну помилку на останніх секундах зустрічі.

Про це повідомляє The Athletic.

За рахунку 93:94 за ліченіч секунди до кінця поєдинку Тім Хардуей-молодший виконав триочковий кидок у той момент, як в нього влетів Джош Харт.

М'яч після кидка гравця Пістонс пролетів повз кільце, після чого пролунала фінальна сирена. Судді не побачили в цьому моменті фол, а тому була оголошена перемога Нікс, які повели в серії 3-1.

🚨 BREAKING: THE NEW YORK KNICKS GO UP 3-1 AGAINST THE DETROIT PISTONS. pic.twitter.com/sXzSPFkSbZ — Overtime Zone (@OvertimeZoneNBA) April 27, 2025

Detroit forward Tim Hardaway Jr. is bumped by New York guard Josh Hart during the final seconds of the fourth quarter of game 4 of the first round of the playoffs between the Detroit Pistons and the New York Knicks at Little Caesars Arena in Detroit, April 27, 2025. pic.twitter.com/DgWUP5gx73 — The Detroit News (@detroitnews) April 27, 2025

Проте під час розмови з журналістами після матчу Гатрі визнав, що Хардуей-молодший мав отримати право на три штрафні кидки.

"Під час гри було вирішено, що Джош Харт захищався в межах правил. Після матчу ми переглянули момент та побачили, що Харт робить контакт з Хардуеєм-молодшим, який є більш ніж незначним. Фол повинен був бути зафіксований", – сказав Гатрі.

Сам порушник також визнав, що він доторкнувся до опонента. Проте він не став говорити, чи варто було фіксувати фол.

"Чи був у мене контакт з Хардуеєм? Так, контакт був. Чи було це в межах правил? Я не знаю. Побачимо в останньому двохвилинному звіті", – заявив Харт.

Хардуей-молодший дав короткий коментар, натякнувши, що цей фол бачили всі, але тільки не судді.

"Ви, хлопці, це бачили. Кричуще", – сказав баскетболіст.

По сезону Тім Хардуей-молодший реалізовує 86% штрафних кидків, тому це була реальна можливість для того, щоб Пістон зрівняли рахунок у серії. Але натомість відрив Нікс збільшився, а протистояння повертається до Нью-Йорка.

Гра №5, яка проходитиме на "Медісон Сквер Гарден", відбудеться в ніч на середу, 30 квітня. Старт матчу запланований на 02:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх поєдинків плейоф НБА.