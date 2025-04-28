Судді визнали свою помилку, яка призвела до поразки Детройта в матчі проти Нью-Йорка
Девід Гатрі, голова бригади арбітрів, яка обслуговувала четвертий матч серії плейоф НБА між Детройтом та Нью-Йорком, визнав результативну помилку на останніх секундах зустрічі.
Про це повідомляє The Athletic.
За рахунку 93:94 за ліченіч секунди до кінця поєдинку Тім Хардуей-молодший виконав триочковий кидок у той момент, як в нього влетів Джош Харт.
М'яч після кидка гравця Пістонс пролетів повз кільце, після чого пролунала фінальна сирена. Судді не побачили в цьому моменті фол, а тому була оголошена перемога Нікс, які повели в серії 3-1.
Проте під час розмови з журналістами після матчу Гатрі визнав, що Хардуей-молодший мав отримати право на три штрафні кидки.
"Під час гри було вирішено, що Джош Харт захищався в межах правил. Після матчу ми переглянули момент та побачили, що Харт робить контакт з Хардуеєм-молодшим, який є більш ніж незначним. Фол повинен був бути зафіксований", – сказав Гатрі.
Сам порушник також визнав, що він доторкнувся до опонента. Проте він не став говорити, чи варто було фіксувати фол.
"Чи був у мене контакт з Хардуеєм? Так, контакт був. Чи було це в межах правил? Я не знаю. Побачимо в останньому двохвилинному звіті", – заявив Харт.
Хардуей-молодший дав короткий коментар, натякнувши, що цей фол бачили всі, але тільки не судді.
"Ви, хлопці, це бачили. Кричуще", – сказав баскетболіст.
По сезону Тім Хардуей-молодший реалізовує 86% штрафних кидків, тому це була реальна можливість для того, щоб Пістон зрівняли рахунок у серії. Але натомість відрив Нікс збільшився, а протистояння повертається до Нью-Йорка.
Гра №5, яка проходитиме на "Медісон Сквер Гарден", відбудеться в ніч на середу, 30 квітня. Старт матчу запланований на 02:30 за київським часом.
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