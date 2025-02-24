Ембіід може знову лягти на операцію через проблеми з коліном

Філадельфія та Джоел Ембіід консультуються з лікарями і розглядають альтернативні варіанти лікування його травмованого лівого коліна. Одним з варіантів може стати чергова операція.

Про це повідомляє ESPN.

Сторони сподівалися на покращення стану 30-річного бігмена, але його рішучість грати і поточне лікування, включаючи регулярні ін'єкції, не призвели до жодного покращення.

На початку цього тижня у Ембііда заплановане обстеження коліна, після чого клуб та гравець співпрацюватимуть зі спеціалістами для визначення найкращого варіанту лікування.

Останніми тижнями Ембіід публічно і приватно заявляв, що йому може знадобитися операція або тривалий період відпочинку для лікування коліна. Проте він сповнений рішучості знайти способи грати, щоб допомогти Севенті Сіксерс врятувати сезон.

Минулого року баскетболіст зіграв лише 39 ігор через розрив меніска в коліні. Він переніс операцію на початку лютого, повернувся на початку квітня, брав участь у плейоф, а потім влітку виграв золоту медаль з олімпійською збірною США. Раніше цього місяця Ембіід визнав, що йому не вистачило часу на відновлення після операції.

У нинішнььому сезоні тривалі проблеми з коліном у поєднанні з розтягненням стопи стали причиною того, що Джоел Ембіід зіграв лише у 19 з 56 ігор. Він набирав у середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі. Філадельфія наразі йде поза зоною плей-ін на дванадцятому місці таблиці Сходу, маючи баланс перемог 20-36.

Нагадаємо, що минулої ночі Голден Стейт Ворріорз вивели з обігу номер, під яким виступав Андре Ігудала, колишній гравець Філадельфії.