Форвард Філадельфії вибув до кінця регулярного сезону НБА

Форвард Філадельфії Пол Джордж достроково завершив сезон НБА через травму коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст отримав травму паху у матчі з Міннесотою на початку березня, після чого перебував у лазареті. Наразі лікарі зробили гравцю певні ін'єкції у коліно та привідний м'яз.

Очікується, що протягом цього тижня медичний штаб Філадельфії ухвалить рішення щодо найкращого лікування для Джорджа.

Згідно із заявою франшизи, форвард не зможе допомогти команді у найближчі шість тижнів, що означає його вибуття до завершення регулярної частини сезону НБА.

У поточній кампанії Джордж зіграв 41 матч, в яких в середньому набирав 16.2 очок та робив 5.3 підбирань.

Раніше повідомлялось, що форвард Нью-Орлеана пропустить залишок сезону через травму.