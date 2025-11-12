Джордж близький до повернення на майданчик після травми

Зірковий форвард Філадельфії Севенті Сіксерс Пол Джордж знаходиться на завершальному етапі відновлення від травми лівого коліна.

Про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Джордж пройде додаткове обстеження наприкінці тижня. Лікарі хочуть, щоб гравець додатково зміцнив своє коліно перед дебютом у сезоні-2025/2026.

Нагадаємо, що гравець травмувався під час тренування. PG13 переніс артроскопічну операцію на лівому коліні.

Після того як він підписав 4-річний контракт на 212 мільйонів доларів, Пол Джордж взяв участь у 41 матчі Філадельфії в сезоні-2024/25. Форвард набирав у середньому 16,2 очка, 5,3 підбирання та 4,3 передачі.

Також Чаранія надав оновлення по стану центрового Філадельфії Джоела Ембііда. Гравець продовжує відновлення коліна після чергового обстеження, яке було проведене сьогодні, 12 листопада.

Через постійні проблеми зі здоров'ям Ембіід зіграв тільки у 19 матчах регулярки минулого сезону, набираючи в середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі.