Лідера Філадельфії дискваліфікували на 25 матчів

Національна баскетбольна асоціація дискваліфікувала 35-річного нападника Філадельфії Пола Джорджа на 25 матчів.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Причиною стало порушення антинаркотичної програми ліги.

"У минулі роки я обговорював важливість психічного здоров'я. У процесі пошуку рішення моїх проблем я прийняв неправильні ліки. Приношу вибачення "Сіксерс", партнерам і вболівальникам і беру на себе повну відповідальність за свої дії. Я зосереджений на тому, щоб використати цей час, щоб привести себе в кращу форму, щоб допомогти команді", – заявив Джордж.

Після того як він підписав 4-річний контракт на 212 мільйонів доларів, Пол Джордж взяв участь у 41 матчі Філадельфії в сезоні-2024/25. Форвард набирав у середньому 16,2 очка, 5,3 підбирання та 4,3 передачі.

Старт поточному сезону нападник пропустив через травму. На його рахунку 27 матчів, в яких він у середньому набирав 16 очок, 5,2 підбирання, 3,7 передачі та 1,5 перехоплення.

Раніше повідомлялось, що через травму коліна на місяць вибув один з лідерів Денвера.