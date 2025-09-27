Терміни повернення Ембііда та Джорджа залишаються невідомі
Зірки Філадельфії Севенті Сіксерс Джоел Ембіід та Пол Джордж не встановили часовий термін свого повернення до гри.
Слова баскетболістів наводить ESPN.
Під час медіа-дня Філадельфії Ембіід повідомив, що доволі добре себе почуває. Але при цьому він не поспішає із тим, щоб повернутися до тренувань із командою після операції на лівому коліні.
"Не обов'язково є якісь очікування. Скоріше, потрібно переконатися, що все гаразд, робити все правильно, а потім рухатися далі. Звісно, мета полягає в тому, щоб грати стабільно і не опинитися в тій ситуації, в якій ми були минулого року", – сказав Ембіід.
Через постійні проблеми зі здоров'ям Джоел Ембіід зіграв тільки у 19 матчах регулярного сезону, набираючи в середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі.
У липні цього року до Ембііда в лазареті доєднався Пол Джордж, який травмувався під час тренування. PG13 переніс артроскопічну операцію на лівому коліні.
"Мені все краще і краще. Відчуваю себе все сильнішим і сильнішим. Наступні кілька тижнів дуже важливі, адже вони передують початку сезону, відкриттю чемпіонату та іншим подіям.
Все, що я можу зробити, – це зосередитися на цьому, день за днем, не відволікаючись на інші справи. Я вірю, що скоро буду в хорошій формі, сподіваюся, що це станеться раніше, ніж пізніше.
Я не думаю, що є якийсь графік мого повернення. Просто дивимося, як поводиться мій організм, коли я нарощую навантаження. Гірше, ніж минулого року, вже не буде. То був найгірший сезон", – заявив Джордж.
Після того, як він підписав 4-річний контракт на 212 мільйонів доларів, Пол Джордж взяв участь у 41 матчі Філадельфії в сезоні-2024/25. Форвард набирав у середньому 16,2 очка, 5,3 підбирання та 4,3 передачі.
Нагадаємо, що новий регулярний сезон НБА стартує в ніч на 22 жовтня. Філадельфія залишилася без матчу в стартовий ігровий день, а також на Різдво.
