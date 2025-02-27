Юта Михайлюка програла Сакраменто, Детройт здолав Бостон у НБА

У ніч на четвер, 27 лютого, відбулися дев'ять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Ніч розпочалась з того, що Вашингтон після першої перемоги за шість матчів знову поступився, цього разу – Портленду. Після цього чинний чемпіон НБА Бостон зазнав поразки від Детройта.

Індіана впевнено здолала Торонто, а Нью-Йорк у близькому матчі виявився сильнішим за Філадельфію.

Лідер Західної конференції Оклахома-Сіті завдяки впевненій грі у двох заключних чвертях зумів переграти Бруклін.

Святослав Михайлюк, знову пропустив матч Юти, яка поступилася Сакраменто. Зігравши у попередньому поєдинку за Джаз, українець до цього не виходив на паркет у двох поєдинках поспіль.

Найбільший розгром вечора стався у грі між Маямі та Атлантою, де Хіт вдалося перемогти з різницею у 22 очки.

НБА – регулярний сезон

27 лютого

Вашингтон – Портленд 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)

Детройт – Бостон 117:97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)

Індіана – Торонто 111:91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)

Нью-Йорк – Філадельфія 110:105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)

Бруклін – Оклахома-Сіті 121:129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)

Маямі – Атланта 131:109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)

Юта – Сакраменто 101:118 (22:22, 24:33, 23:28, 32:25)

Чикаго – Кліпперс 117:122 (26:31, 34:28, 33:39, 24:24)

Г'юстон – Сан-Антоніо 118:106 (34:20, 30:26, 37:29, 17:31)

Нагадаємо, що вчора Україна розгромила Португалію в останньому матчі відбору на Євробаскет 2025 року.