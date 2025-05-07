Центровий Бостона встигне відновитись напередодні другого матчу з Індіаною

Центровий Бостон Селтікс Крістапс Порзінгіс має великі шанси встигнути відновитись перед другою грою серії плейоф НБА проти Нью-Йорка.

Про це повідомляє ESPN.

Перший матч латвієць пропустив через хворобу. Втім, попри повідомлення ЗМІ про COVID-19, тренер Селтікс заперечив ці твердження. За словами фахівця, це було звичайне та несерйозне захворювання.

Ще один форвард Бостона, Сем Хаузер, досі знаходиться під питанням на матч через розтягнення гомілки у першому двобої.

Нагадаємо, перший матч між командами завершився неочікуваною перемогою Нікс в овертаймі.

У сезоні-2024/25 Порзінгіс зіграв 42 матчі, в яких в середньому набирав 19.5 очок та виконував 6.8 підбирань.

Раніше повідомлялось, що вперше в історії НБА перший матч другого кола плейоф виграли усі андердоги.