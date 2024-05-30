Жіноча збірна України 3x3 здолала Дьор на Світовій серії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 обіграла угорський Дьор в третьому матчі Світової серії, що відбувається у французькому Марселі.

Поєдинок завершився з рахунком 14:11. Напередодні українки програли господаркам турніру, а згодом Італії.

Світова серія 3х3

Група А, 29 травня

Дьор — Україна 11:14

Україна: Оксана Моллова 3 + 7 підбирань, Кристина Філевич 2 + 6 підбирань, Міріам Уро-Ніле 9 , Віта Горобець 0

Попри перемогу українки не змогли вийти в плей-оф, ставши ставши останніми в групі. Збірна України набрала найменше очок, тому пропустила попереду себе Італію та Дьор.

Зазначимо, що найкраща команда квартету напряму виходить у півфінал, а друга та третя зіграють у 1/4 фіналу.