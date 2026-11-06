Українки стартували з поразки в баскетболі 3х3 на Юнацьких ОІ-2026

Збірна України з баскетболу 3х3 невдало стартувала на Юнацьких олімпійських іграх 2026 року в Дакарі (Сенегал). У своєму першому матчі на турнірі українки програли Єгипту з рахунком 10:11.

Найкращою в складі збірної України була Марія Марків, яка принесла команді половину набраних очок – 5 із 10.

Єгипет до матчу з Україною вже обіграв Чехію 12:8, тому забезпечив собі вихід у плейоф. України боротиметься за другу путівку в плейоф у очному поєдинку проти чешок. Цей матч також відбудеться 6 листопада, початок – о 18:25 за київським часом.

Напередодні дівоча збірна України з футзалу на шляху до півфіналу юнацької Олімпіади-2026 розгромила господарок турніру, збірну Сенегалу.