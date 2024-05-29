Жіноча збірна України 3x3 вдруге програла на Світовій серії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Італії в другому матчі Світової серії, що відбувається у французькому Марселі.

Поєдинок завершився з рахунком 21:10. Напередодні українки програли господаркам турніру.

Україна потрапила до групи A, де окрім Франції та Італії зіграє з командою Дьєр з Угорщини. Зазначимо, що найкраща команда квартету напряму виходить у півфінал, а друга та третя зіграють у 1/4 фіналу. Збірна, що за підсумком групового раунду посяде четверте місце покине змагання.

Наступна гра української команди запланована на 30 травня проти угорської Дьєр. Початок — о 15:15 за київським часом. Трансляція відбудеться на офіційному YouTube-каналі FIBA3x3. Загалом турнір триватиме 29 та 30 травня.