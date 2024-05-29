Жіноча збірна України 3х3 прикро поступилася Франції на старті Світової серії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки від Франції в першому матчі Світової серії, що відбувається в Марселі.

Поєдинок завершився з рахунком 14:12 на користь господарок турніру.

Україна потрапила до групи A, де окрім Франції зіграє з Італією, а також командою Угорщини. Зазначимо, що найкраща команда квартету напряму виходить у півфінал, а друга та третя зіграють у 1/4 фіналу. Збірна, що за підсумком групового раунду посяде четверте місце покине змагання.

Наступна гра української команди запланована на 21:20 проти Італії. Трансляція відбудеться на офіційному YouTube-каналі FIBA3x3. Загалом турнір триватиме 29 та 30 травня.