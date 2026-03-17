Збірна України розтрощила Азербайджан у відборі на Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу в останньому, шостому турі кваліфікації Євробаскету-2027 обіграла команду Азербайджану.
Зустріч завершилась з рахунком 73:55.
Найрезультативнішою у складі "синьо-жовтих" стала Христина Кулеша, в активі якої 13 балів та 10 підбирань.
Жінки, кваліфікація, Група Е
17 березня
Азербайджан – Україна 55:73 (6:18, 17:21, 16:20, 16:14)
Збірна України розташувались на третьому місці в групі й зберігає шанси на вихід до наступного раунду, як одна з найкращих третіх команд.
Ключовою для України буде розв'язка в групах A та D. Для виходу до другого етапу відбору українській команді потрібні:
- поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем
- поразка Швейцарії від Австрії
Напередодні українки поступилася збірним Чорногорії (61:79) та Болгарії (66:81).